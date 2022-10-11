İsrail ordusu: Gazze sınırında bir İHA düşürdük Güncel Haberler İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında Hamas'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. İsrail ordusu, Gazze Şeridi sınırında Hamas'a ait bir insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze sınırında Hamas'a ait İHA için güvenlik izlemesi yapıldığı belirtildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki güvenlik engeli bölgesine geçen İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi. Hamas'tan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. Kaynak: AA / Güncel İhlas Haber Ajansı İsrail Gazze Güncel Haberler

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