İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı...
- Güncelleme:
Güncel Haberler
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi
Kaynak: AA / Güncel