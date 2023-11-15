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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı...

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden zorla göç ettirdiği Filistinlilerin sığındığı güneydeki Han Yunus bölgesine bildiri atarak halkın bazı yerleri terk etmesini istedi

Kaynak: AA / Güncel

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