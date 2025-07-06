İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin çeşitli yerlerine düzenlediği saldırılarla 54 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine düzenlediği saldırılarda 53 Filistinliyi öldürdüğü bildirildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze'nin merkezi başta olmak üzere çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenleyerek çok sayıda can kaybı ve yaralanmaya yol açtı.

Gazze şehrinin Şeyh Rıdvan ve En-Nasr mahallelerinde yerinden edilen ailelerin yaşadığı iki evi hedef alan İsrail ordusunun saldırılarında en az 25 Filistinli hayatını kaybetti.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırları bombalayan İsrail saldırısında 3 Filistinlinin öldüğü ve birçok kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ordusunun Gazze'nin doğusundaki Ed-Derac Mahallesinde Es-Safedi ailesine ait eve düzenlediği saldırıda 3 kişi yaşamını yitirdi.

Gazze kentinde bulunan Şati Mülteci Kampı'nda yerinde edilmiş Filistinlilere ev sahipliği yapan Ebu Asi okuluna saldıran İsrail ordusu, aralarında çocukların olduğu 7 Filistinliyi öldürdü.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde evlerin bulunduğu bölgeye düzenlenen saldırıda ise 2 Filistinlinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail'e ait insansız hava aracıyla Şeyh Rıdvan'da düzenlenen bir diğer saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralılar Şifa Hastanesine nakledildi.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesinde de sığınmacıların kaldığı çadırlar bombalandı. Saldırılarda aralarında 1 hamile kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları, çoğu kadın ve onlarca kişinin uykuda oldukları sırada bombardımana yakalandığını ve çok sayıda kişinin enkaz altında kaldığını ifade etti.

Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah bölgesi açıklarında bir balıkçı İsrail'in topçu ateşiyle yaralanmasının ardından Aksa Şehitleri Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 57 bin 418 Filistinli hayatını kaybetti, 136 bin 261 kişi de yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 6 bin 860 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 24 bin 220 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Gazze'de 27 Mayıs'tan bu yana İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu yaşamını yitirenlerin sayısı 751'e, yaralıların sayısı 4 bin 931'e çıktı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.