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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni obüslerle vurmaya devam ediyor

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İsrail'in Gazze sınırı boyunca farklı noktalarda konuşlu bulunan obüsler karadan, savaş uçakları ve helikopterler de havadan saldırılarını sürdürüyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı. Reim bölgesi yakınlarında bulunan obüslerin, aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu, abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni obüslerle vurmaya devam ediyor.

İsrail'in Gazze sınırı boyunca farklı noktalarda konuşlu bulunan obüsler karadan, savaş uçakları ve helikopterler de havadan saldırılarını sürdürüyor.

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı.

Reim bölgesi yakınlarında bulunan obüslerin, aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.

Kaynak: AA / Güncel

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