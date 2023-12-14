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İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni obüslerle vurmaya devam ediyor

14 Aralık 2023 15:22 Güncelleme: 15:24 Abone Ol

İsrail'in Gazze sınırı boyunca farklı noktalarda konuşlu bulunan obüsler karadan, savaş uçakları ve helikopterler de havadan saldırılarını sürdürüyor. Anadolu Ajansı (AA) ekibi, İsrail ordusuna ait obüslerin Gazze'ye saldırı düzenlediği anları kayıt altına aldı. Reim bölgesi yakınlarında bulunan obüslerin, aralıklarla Gazze Şeridi'ni vurduğu ve bombalamanın ardından bölgeden dumanların yükseldiği görüldü.