İsrail Ordusu Gazze Şeridi'ne Düzenlediği Saldırılarda 99 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne dün düzenlediği saldırılarda 13'ü yardım dağıtım noktalarında olmak üzere en az 99 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu dün sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde saldırılarını sürdürüyor.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, Gazze kentinin güneyindeki Şucaiyye Mahallesinde bir evin hedef alındığı saldırıda 12 Filistinli hayatını kaybetti, bazılarının durumu kritik çok sayıda kişi yaralandı.

Şucaiyye Mahallesinde bir başka evin bombalanması sonucu 2'si çocuk 5 Filistinli daha yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin batısındaki Şatı Mülteci Kampı'nda bir evin hedef alındığı saldırıda 4 çocuk öldü, yaralananlar oldu.

Ayrıca Gazze kentinin batısında sivillerin hedef alındığı hava saldırısında ise 5 Filistinli yaşamını yitirdi, yaralananlar oldu.

Kentin kuzeybatısındaki Kerame bölgesinde evin bombalandığı saldırıda aralarında bir anne ile 2 çocuğunun bulunduğu 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze kentinin orta kesiminde toplanan Filistinli sivillerin hedef alındığı saldırıda 2 kişi öldü.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle beldesine düzenlediği saldırıda 3 Filistinli yaşamını yitirdi. Enkaz altında hala kayıpların olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde bir eve düzenlediği hava saldırısında 6, Deyr Belah'ta bir evi hedef aldığı saldırıda da 4 kişi hayatını kaybetti.

Refah ve Han Yunus'ta yardım bekleyen Filistinliler öldürüldü

İsrail ordusunun Gazze Vadisi bölgesinin güneyindeki Salahaddin Caddesi'nde yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 7 Filistinli yaşamını yitirdi, 2'si ağır 18 kişi yaralandı.

İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin batısında yine yardım bekleyenleri hedef aldığı saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin çeşitli bölgelerinde İsrail saldırılarında 2'si yardım bekleyenler olmak üzere 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde son birkaç saatte yaşanan saldırılarda da 38 Filistinli hayatını kaybetti.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

İsrail, 2 Mart'tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze'de, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 549 Filistinli hayatını kaybetti, 4 bin 66 kişi ise yaralandı.