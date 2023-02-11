İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin imha edildiğini duyurdu Güncel Haberler İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roketin İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirtti. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden fırlatılan bir roketin İsrail hava savunma sistemi tarafından imha edildiğini belirtti. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nden İsrail'in güneyine bir roketin fırlatıldığı ifade edildi. Açıklamada, roketin İsrail hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından imha edildiği kaydedildi. Gazze'deki Filistin direniş gruplarından ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. İsrail ordusunun açıklamasından hemen önce İsrail medyasında yer alan haberlerde ise, Gazze'ye en yakın Yahudi yerleşim birimlerinden biri olan Nahal Oz'da uyarı sirenlerinin çaldığı belirtilmişti. Söz konusu haberlerde Gazze'den fırlatılan bir roketin tespit edildiği aktarılmıştı. Kaynak: AA / Güncel İsrail Gazze Güncel Haberler

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