İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nden 98. Tümeni Geri Çekti

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki 98. Tümeni geri çektiğini açıkladı. Tümen, İran ile başlayan füze saldırıları sonrası görevden alındı. Gazze'de 4 tümen kaldığı bildirildi.

İsrail ordusu, saldırıların sürdüğü Gazze Şeridi'nden 98. Tümeni geri çektiğini açıkladı.

İsrail Ordu Radyosu, İran ile başlayan karşılıklı füze saldırılarının ardından 98. Tümen'in Gazze'den çekildiğini ve bölgede 4 tümen kaldığını bildirdi.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde aktif görev yapan 98. Tümen, İsrail ordusunun seçkin hava indirme ve komando birliklerinden oluşuyor.

98. Tümen, Lübnan'da kısa bir süre "görev yaptıktan" sonra 22 Mayıs'ta yeniden Gazze Şeridi'ne konuşlandırılmıştı.

İsrail ordusu daha önce yaptığı açıklamada, Gazze'de görev yapan birlikler arasında 98, 252, 143, 36 ve 162. tümenler ile Nahal ve Golani tugaylarının bulunduğunu bildirmişti.

Nahal Tugayı'nın da Gazze'den ayrılarak Batı Şeria'ya kaydırıldığı, İran saldırıları sonucu oluşan yıkım alanlarında görev yapmak üzere İsrail içinde konuşlandırılan İç Cephe Komutanlığı birliklerinin yerine geçtiği belirtilmişti.

İsrail, İran'a saldırılarının yanı sıra Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını da sürdürüyor.

İsrail gazetesi Haaretz, 14 Haziran'da ordu kaynaklarına dayandırdığı haberinde, İran'ın İsrail için ana savaş cephesi haline geldiğini, Gazze cephesinin ise ikincil konuma düştüğünü aktarmıştı.

Kaynak: AA / Güncel
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