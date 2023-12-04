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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki yeni bölgeler için tahliye çağrısı yaptı

4 Aralık 2023 18:11 Son Güncelleme: 18:12 Abone Ol

İsrail ordusu, ateşkes görüşmelerinin sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'nin yaklaşık yüzde 25'ini kapsayan yeni bölgeler için tahliye çağrısı yaptı. Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) Pazar günü yaptığı açıklamaya göre İsrail ordusu, olası bombardıman öncesinde tahliye emirlerini kolaylaştırmak amacıyla bölgeyi çok sayıda küçük alana ayırdı.