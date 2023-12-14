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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki tünellere su basmaya başladı iddialarını doğrulamadı

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İsrail ordusu, Hamas'a ait yer altı tünellerine su basmaya başladığı yönündeki haberleri doğrulamaktan kaçındı. Yetkililer, tünellere ilişkin taktiksel seçenekler üzerinde çalıştıklarını belirtti.

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, Hamas'a ait yer altı tünellerine su basmaya başladığı yönünde basında çıkan haberleri doğrulamaktan kaçındı.

İsrail ordusundan üst düzey yetkili, telekonferansla düzenlediği basın brifinginde, ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinde yer alan, Gazze Şeridi'ndeki tünellere su basılmaya başlandığı yönündeki habere ilişkin soruları da yanıtladı.

Gazze'deki tünellere su basmaya başlanıp başlanmadığı yönündeki soruları "operasyonel detayları paylaşamayacağı" gerekçesiyle yanıtlayamayacağını kaydeden yetkili, İsrail ordusunun, "yıllardır tünellere ilişkin taktiksel seçenekler üzerinde çalıştığını, elinde tünellerin etkisiz hale getirilmesi için çok sayıda yöntem bulunduğunu" savundu.

İsrail ordusunun herhangi bir yer altı tüneline su basmaya başlayıp başlamadığı veya başlayıp, başlamayacağı tekrar sorulan yetkili, "İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, yakın zamanda tünellere su basmanın iyi bir fikir olduğunu düşündüğü" yönündeki ifadelerini tekrar etti, ancak kesin bir bilgi paylaşmaktan kaçındı.

Halevi, Gazze Şeridi'ndeki Hamas'a ait yer altı tünellerine "deniz suyu basmanın iyi bir fikir olduğunu" belirtmişti.

Hamas'ın, Gazze Şeridi'nde esir tuttuğu İsraillilerden serbest bırakılanlar, buradaki yer altı tünellerinde kaldıklarına ilişkin tanıklıklarını aktarıyor. Öte yandan, çevre uzmanları, bölgedeki tünellere deniz suyu basılmasının, bölgede çevre felaketine yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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