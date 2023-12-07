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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerini kaybetti

7 Aralık 2023 08:42 Son Güncelleme: 08:44 Abone Ol

İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı. Çatışmalarda bir asker hayatını kaybederken, diğer asker ise yaralanmalar sonucu yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki ölen asker sayısı 86'ya yükseldi.