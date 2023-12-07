İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerini kaybetti
İsrail Savunma Kuvvetleri, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı. Çatışmalarda bir asker hayatını kaybederken, diğer asker ise yaralanmalar sonucu yaşamını yitirdi. İsrail ordusunun kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki ölen asker sayısı 86'ya yükseldi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü açıkladı.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden yapılan yazılı açıklamaya göre, paraşütçüler tugayından 22 yaşındaki Çavuş Amit Bonzel dün Gazze Şeridi'nin merkezindeki çatışmalarda öldü.
5 Aralık'ta Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda yaralanan komando tugayından 22 yaşındaki Çavuş Alemnew Emanuel Feleke de dün hayatını kaybetti.
Açıklamaya göre, Bonzel'in öldüğü çatışmada paraşütçüler tugayının keşif birliğinden üç yedek asker de ağır yaralandı.
İsrail ordusunun başlattığı kara saldırısının ardından Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda öldürülen İsrail askerlerinin sayısı 86'ya çıktı.