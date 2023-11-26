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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas tarafından serbest bırakılan 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esirin Kızılhaç...

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İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas tarafından serbest bırakılan 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esirin Kızılhaç tarafından teslim alındığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, Hamas tarafından serbest bırakılan 14 İsrailli ve 3 yabancı uyruklu esirin Kızılhaç tarafından teslim alındığı bildirildi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

İsrail İnsan Hakları Uluslararası İlişkiler 3. Sayfa Güncel Haberler

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