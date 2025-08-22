İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Saldırılara Devam Ediyor: 52 Sivil Hayatını Kaybetti

İsrail ordusunun, sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 52 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerindeki sivil alanlara yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Yerel ve hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Amr bin As Okulu'nu bombaladı.

Saldırıda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 12 Filistinli hayatını kaybetti, bazıları ağır onlarca kişi yaralandı.

Aynı bölgedeki Cela Caddesi'nde de bir çadırın hedef alındığı saldırıda 3'ü çocuk 5 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinde düzenlediği hava saldırısında anne, baba ve iki kızları hayatını kaybetti.

Sabra Mahallesi'nde ise Filistinli sivillerin toplandığı alan İHA ile vuruldu. Saldırıda bir anne ile oğlu yaşamını yitirdi.

Söz konusu bölgeye düzenlenen hava saldırısında da evlerin hedef alındığı, ölen ve yaralananlar olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesinde patlayıcılarla onlarca evi havaya uçurdu, topçu ve hava saldırılarıyla birçok binayı hedef aldı.

Gazze'de ayrıca İHA saldırısı sonucu iki kadın hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzey ve güneyindeki farklı noktalara sabah saatlerinden bu yana düzenlediği saldırılarda ayrıca 27 Filistinli yaşamını yitirdi.