İsrail ordusunun, sınırlı sayıdaki tank ve buldozerlerle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki tarım alanlarından Selahaddin Caddesi'ne ulaştığı ancak meskun alanlara giremediği belirtiliyor.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nde karadan ne kadar ilerleyebildi?

İsrail ordusunun, sınırlı sayıdaki tank ve buldozerlerle abluka altındaki Gazze Şeridi'nin doğusundaki tarım alanlarından Selahaddin Caddesi'ne ulaştığı ancak meskun alanlara giremediği belirtiliyor.

İsrail ordusuna ait askeri araçların Gazze Şeridi'nde yaklaşık 3 kilometre mesafedeki Gazze kentinin Selahaddin Caddesi'ne kadar ilerlemesi, basında geniş yer aldı.

İsrail askeri araçları, Selahaddin Caddesi'nde yaklaşık bir saatlik süreden sonra Gazze Şeridi'nin doğusundaki açık tarım arazilerine döndü.

Gazze Şeridi'ndeki hükümet, dün Selahaddin Caddesi'ne kısa süreliğine giren İsrail askeri araçlarının geri çekildiğini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri, Gazze Şeridi'ndeki bölgelerde askerlerinin varlığına dair gerçekçi olmayan bir tablo çizmeye çalışıyor. Ancak direnişin darbeleri altında bunu yapamıyor." ifadeleri kullanıldı.

İsrail askeri araçlarının Gazze'deki Selahaddin Caddesi'ne kadar girdiği, sınırlı saldırısından kısa bir süre sonra geri çekildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal güçlerinin, Gazze Şeridi'ndeki yerleşim bölgelerinde kesinlikle herhangi bir alanda ilerlemesi olmadı. Selahaddin Caddesi'nde yaşananlar, birkaç işgal ordusu tankı ile bir buldozerinin açık tarım alanından baskınından ibaretti. Bu araçlar, direniş onları çıkmaya zorlamadan önce Selahaddin Caddesi'nde iki sivil aracı doğrudan hedef aldı."

İsrail ise bölgeye sevk edilen takviye güçlerle birlikte "Gazze Şeridi'nde aşamalı olarak ilerlediklerini" iddia etti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin içinde geniş çaplı saldırı gerçekleştirdikleri, kara kuvvetlerinin tank ve zırhlı araçlarla ilerlediğini açıkladı.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları açıklamalarına göre ise Gazze Şeridi'nin doğu kesiminde yer alan tarım arazilerine giren İsrail güçleri ile çatışmalar yaşandı.

Ne oldu?

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde girdiği bölgelerde günlerce yoğun hava saldırıları ve top atışlarıyla "yakıp yıkma taktiği" uygulayarak adeta taş üstünde taş bırakmadı.

İsrail, karadan girmeyi planladığı Gazze Şeridi'ndeki söz konusu bölgelerde Filistin direniş gruplarının savunmasını kırmak amacıyla son 2 günde benzeri görülmemiş hava saldırılarıyla bombaladı.

İsral güçlerinin karadan girdiği bölgenin Gazze'nin İsrail sınırına yakın Hicr ed-Dik beldesinin tarımsal alanı olup herhangi bir ev veya bina barındırmıyor, Filistinli direniş gruplar tarafından "soft bölge" olarak tanımlanıyor.

İsrail ordusunun son olarak 29 Ekim'de gece boyunca savaş uçaklarının havadan sürdürdüğü bombardıman çemberi ve topçu atışlarının ardından bazı tanklar ve zırhlı buldozerler, Gazze Şeridi'nin doğu sınırındaki Hicr ed-Dik beldesinde bulunan tarım alanlarından Selahaddin Caddesi'ne ulaşabildi.

İsrail ordusunun ilerleyişine katkı sağlayan 3 faktör

İsrail ordusuna ait araçlar, bölgedeki 3 faktörün avantajıyla hızlı ilerleme kaydetti.

Birincisi, bölgenin tarım arazisi olduğu için etrafının açık olması ve bu nedenle Filistinli direniş gruplarının yapacağı herhangi bir hareketin onları açık hedef haline getirmesiyken, ikincisi Gazze sınırı ile Selahaddin Caddesi arasında 3 kilometreyi geçmeyen kısa bir mesafenin bulunmasıydı.

İsrail ordusunun hızlı ilerleyişindeki 3. faktör ise son günlerde bölgenin savaş uçakları ve topçu atışlarıyla ağır bombardımana tutulmasıydı.

İsrail tankları, girişlerinin ardından Gazze kenti sınırına yakın bir noktada Selahaddin Caddesi'nde konuşlandırıldı.

Görgü tanıkları ve Gazze'deki hükümetin medya ofisi, İsrail tanklarının geri çekilmeden önce bölgede sadece 1 saat kaldığını duyurdu.

Öte yandan, İsrail ordusunun geri çekilmesiyle eş zamanlı olarak Kassam Tugayları, Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesine giren İsrail ordusuna ait iki aracı hedef aldığını açıkladı.

Açıklamada, "Zeytun Mahallesi'nin doğusuna giren iki Siyonist askeri aracı 'Yasin 105' roketiyle hedef alındı." ifadesine yer verildi.

Gazze kentlerini bağlayan iki yoldan biri: Selahaddin Caddesi

Gazze Şeridi'ndeki tüm kentleri birbirine bağlayan iki yoldan biri olan Selahaddin Caddesi, güneyde Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'ndan, Gazze Şeridi'nin en kuzeyinde İsrail sınırında bulunan Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na kadar uzanıyor.

Gazze Şeridi'nin kentlerini birbirini bağlayan diğer yol Er-Reşid Caddesi ise Gazze sahili boyunca bir hat çiziyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Hagari, dün sabah düzenlediği basın toplantısında, Gazze kentinin girişinde İsrail tanklarının bulunmasına yorum yapmadı ve "Çalışmaya devam edeceğiz ve askerlerimizin yerlerini açıklamayacağız." dedi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki "operasyonlarını genişlettiğini" söyleyen Hagari, topçu, zırhlı ve piyade gibi ek birliklerin Gazze Şeridi'ne girdiğini belirtti.

Elde edilen veriler, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'nde hiçbir meskun alana ulaşamadığı ve yalnızca açık tarım arazilerine girebildiğini ortaya koyuyor.