İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Hava Saldırılarıyla Açık Hedef Alıyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini hedef alan saldırılarında 18'i insani yardım alabilmek için bekleyenler olmak üzere 31 Filistinli yaşamını yitirdi.

Hastane kaynakları ve görgü tanıklarının aktardığına göre, İsrail askerleri, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentini işgal planı kapsamında El-Makusi bölgesinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

İsrail savaş uçakları, Gazze kentinin Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde bir evi hedef aldı. Bombardımanda Filistinli 2 kardeş yaşamını yitirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Nezle'ye düzenlenen hava saldırısında da 2 Filistinli öldü.

İsrail askerleri, kuzeydeki Bir Nace bölgesinde bir evi bombaladı. Saldırıda Filistinli bir kadın ile 3 çocuğu hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde çok sayıda evi patlayıcı robotlarla havaya uçurdu.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yardım bekleyenler hedef alındı

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Salahaddin Caddesi'nde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinliler İsrail güçlerince hedef alındı. Saldırıda 7 Filistinli öldü, 10 kişi yaralandı.

Salahaddin Caddesi'nin doğusunda insani yardım bekleyen Filistinlilerin hedef alındığı bir diğer saldırıda da 3 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah'a düzenlediği saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Bureyc Mülteci Kamp'ında da Filistinli sivillerin toplandığı alanın insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınması sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

Güney bölgelerine de saldırılar devam ediyor

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin kuzey bölgesinde ise İsrail ordusu, yardım bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırıda 3 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Refah'ın güneyine düzenlenen topçu saldırısında da 1 kişi hayatını kaybetti.

İsrail askerleri, Refah kentinde yine yardım dağıtım merkezi yakınlarındaki Filistinlilerin üzerine ateş açtı. Saldırılarda 5 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı.