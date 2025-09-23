İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde Bir Askerini Daha Kaybetti

İsrail ordusu, şiddetli saldırıları ve ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bir subayının daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 77. Tabur "Saar Magolan" birliğinden bölük komutanı Binbaşı Shahar Netanel Bozaglo'nun (27) Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 911'e çıkarken, İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 465 oldu.

İsrail basınına yansıyan haberlerde Bozaglo'nun, İsrail'in kara saldırıları başlattığı Gazze kentinde Hamas'ın askeri kanadı Kassam Tugayları'nın hedef aldığı bir tankta yaralandığı ve hastanede öldüğü ifade edildi.