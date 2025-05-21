İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Askere Yönelik Saldırılarda 858 Asker Öldü

İsrail Ordusu Gazze Şeridi'nde Askere Yönelik Saldırılarda 858 Asker Öldü
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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde düzenlediği saldırılarda 7 Ekim 2023'ten bu yana 858 askerin hayatını kaybettiği, ayrıca 3,427 Filistinlinin öldüğü bildirildi. Gazze'nin kalıcı işgali için planlar yapıldığı ifade ediliyor.

İsrail ordusu, şiddetli saldırılar düzenleyerek katliamlar yaptığı Gazze Şeridi'nde bir askerinin öldüğünü açıkladı.

Ordudan yapılan açıklamada Çavuş Danilo Mocanu'nun (20) Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü bildirildi.

Böylece, İsrail ordusunun "ismi açıklanmasına izin verilenler" başlığıyla paylaştığı verilere göre 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde ölen askerlerin sayısı 858'e yükseldi.

Times of Israel'in haberinde, Mocanu'nun patlayıcı düzenekle infilak ettirilen bir binanın yıkılması sonucu öldüğü, aynı olayda bir askerin de hafif yaralandığı belirtildi.

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana şiddetli saldırılar düzenleyen İsrail ordusu, son günlerde kara saldırılarını da yoğunlaştırdı.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'yi kalıcı işgal için harekete geçti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 427 Filistinli hayatını kaybetti, 9 bin 647 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 573'e, yaralıların sayısı da 121 bin 688'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurdu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail burada toplama kamplarında Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

İsrailli bakanlar, Gazze Şeridi'nde sağlam kalan her şeyi yıkacaklarını ve Filistinlileri önce güneye, oradan da başka ülkelere sürmeyi planladıklarını açıkladı.

İsrail hükümeti, kıtlığı önlemek için Gazze'ye temel gıda girişine izin vereceğini duyurdu. İsrail hükümetinin bu adımına aşırı sağcılardan itiraz gelirken pazartesi günü Gazze'ye sadece 5 tır temel gıda maddesi ulaştı.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
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