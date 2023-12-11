İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 asker daha kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 4 askerinin daha öldüğünü ve 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybeden asker sayısının 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 430'a yükseldiğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda 3 askerin daha öldürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Gazze'de yaşanan çatışmalarda yedek kuvvetlerden öldürülen 3 asker; Gideon Ilani (35), Itay Berry (36) ve Avitar Cohen'in (42) ailelerine bilgi verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Ayrıca Gal Bekheer (34) isimli bir İsrail askerinin görevi sırasında trafik kazasında yaşamını yitirdiği kaydedildi ancak detay verilmedi.

Açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 102'si karadan işgal sürecinde olmak üzere toplam 430 İsrail askerinin öldüğü kaydedildi.