İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde 300'den Fazla Hava Saldırısı Düzenledi

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İsrail ordusu, geçen hafta boyunca Gazze Şeridi'nde 300'den fazla hava saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. Hedeflerin arasında silahlı kişiler ve askeri binalar yer aldığı belirtildi. Ayrıca, Filistinli Mücahitler Tugayı yöneticisine suikast düzenlendiği öne sürüldü.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne bir hafta içerisinde 300'den fazla hava saldırı düzenlediğini duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, "Güney Bölge Komutanlığı, geçen hafta boyunca Gazze Şeridi'ndeki hedeflere 300'den fazla hava saldırısı düzenledi." ifadesine yer verildi.

Açıklamada hedefler arasında "silahlı kişiler, askeri binalar, silah depoları, tanksavar füze ve keskin nişancı mevzileri" olduğu iddia edildi.

İsrail ordusu ayrıca, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde Filistinli "Mücahitler Tugayı" yöneticilerinden Ali Saidi Vasfi el-Ağa'ya suikast düzenlediğini öne sürdü.

Mücahitler Tugayı, İsrail'in bu iddialarına dair henüz açıklama yapmadı.

2000 yılındaki Aksa İntifadası'nın başlangıcında kurulan "Mücahitler Tugayı" Filistin'i İsrail işgalinden kurtarmayı hedefleyen bir hareket, Gazze Şeridi'nde yüzlerce mensubu bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel
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