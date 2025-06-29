İsrail Ordusu, Gazze Şeridi'nde 1 Askerinin Öldüğünü Duyurdu

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 601. Muharebe Mühendisliği Taburu'ndan Yisrael Natan Rosenfeld'in hayatını kaybettiğini açıkladı. 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen İsrail askerinin sayısı 880'e yükseldi.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki saldırıları sırasında çıkan çatışmada 1 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Ordudan yapılan açıklamada, 601. Muharebe Mühendisliği Taburu'ndan Yisrael Natan Rosenfeld isimli askerin kuzeydeki Cibaliya'daki saldırılar sırasında bir patlama sonucunda yaşamını yitirdiği belirtildi.

İsrail'in Walla internet sitesi, Rosenfeld'in bir tanksavar ateşinde öldüğünü kaydetti.

Buna göre, haziran ayında Gazze Şeridi'nde öldürülen İsrail askeri sayısı 20'ye çıktı.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri öldürülen ve "ismi açıklanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı da 880'e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 56 bin 500 kişi hayatını kaybetmiş,133 bin 419 kişi de yaralanmıştı.

Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel
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