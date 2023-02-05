İsrail ordusu Gazze semalarında bir İHA'yı vurduğunu duyurdu Güncel Haberler İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze semalarında bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze semalarında bir insansız hava aracının (İHA) vurulduğunu açıkladı. İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İsrail hava savunma sistemi Demir Kubbe tarafından Gazze semalarında bir İHA'nın hedef alındığı belirtildi. Açıklamada, söz konusu İHA'nın vurulduğu bildirilirken, nereye düştüğü hakkında bilgi verilmedi. İsrail'in "Maariv" gazetesinde yer alan habere göre de, İsrail'in Gazze yakınlarındaki Sderot kentindeki görgü tanıkları büyük bir patlama sesi duyduklarını ifade etti. Gazze'deki Filistin direniş gruplarından ise konuya ilişkin bir açıklama yapılmadı. Kaynak: AA / Güncel İhlas Haber Ajansı İsrail Gazze Güncel Haberler

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