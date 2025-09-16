(ANKARA) - İsrailli yetkililerin ABD medyasına verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Netanyahu hükümetinin başlattığı Gazze şehir merkezini işgal operasyonu kapsamında kara harekatı başlattı. Harekat, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun bölge ziyareti sırasında başladı.

İsrailli yetkililerin ABD merkezli Axios ve CNN'e verdiği bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze şehir merkezine kara harekatı başlattı. Kara harekatı, son bir haftadır İsrail ordusunun hava saldırılarını yoğunlaştırdığı ve yüksek katlı binaları hızla yıktığı Gazze şehir merkezinin eteklerinde başladı. CNN'e konuşan bir yetkili, kara harekatının başlangıçta "aşamalı ve kademeli" olacağını söyledi.

Axios'a konuşan üst düzey bir İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) yetkilisi, bugün IDF kara birliklerinin Gazze şehir merkezine girdiğini, gelecek günlerde daha fazla askerin onlara katılacağını belirtti.

Harekat öncesinde dün akşam saatlerinde yeni bir hava saldırısı dalgası bölgeyi hedef aldı. Kısa süre sonra İsrail tanklarının şehre girdiği, Filistin basını tarafından bildirildi. Saldırılar sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Gazze'nin yetersiz durumdaki hastanelerine akın etti. Onlarca yaralı Filistinli gece boyunca Gazze şehir merkezi yakınlarındaki Şifa Hastanesi ve Baptist Hastanesi'ne getirildi. Medya tarafından paylaşılan görüntülerde, Gazze'nin kuzeyindeki hastanelere getirilen kanlar içindeki çok sayıda çocuğun cansız bedenleri görülüyor. Bir videoda iki yetişkin, beyaz kefenlere sarılmış çocuklarının bedenleri üzerinde acı içinde haykırdığı görülüyor.

"Trump kara operasyonunun önünü kesmedi"

İsrail'in saldırısı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun, Netanyahu ve İsrail hükümet kabinesinin üst düzey isimleriyle görüşmesinden birkaç saat sonra, Doğu Kudüs'te, Mescid-i Aksa'ya yakın mesafedeki Silvan köyü altındaki bir tünelde başladı.

Rubio, Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında, "Burada kiminle uğraştığımızı hatırlamamız lazım, hayatlarını şiddet ve barbarlığa adamış bir grupla. Bu acı gerçeklikle karşı karşıyayken, her ne kadar barışçıl, diplomatik bir çözüm dileğiyle buna bağlı kalsak da bunun olmayabileceği ihtimaline de hazır olmalıyız" demişti. Axios'a konuşan iki İsrailli yetkili ayrıca, Rubio'nun Netanyahu'ya, Trump yönetiminin kara harekatını desteklediğini ancak hızlı bir şekilde uygulanmasını istediğini söylediğini aktardı. Axios'a göre yetkili, "(Trump) Kara operasyonunun önünü kesmedi" dedi.

ABD'li bir yetkili ise Trump yönetiminin İsrail'i durdurmayacağını ve Gazze'deki savaşla ilgili kararları İsrail'in kendisinin almasına izin verdiğini söyledi. Yetkili Axios'a "Bu Trump'ın savaşı değil, Bibi'nin (Netanyahu) savaşı, bundan sonrasının tüm sorumluluğu ona ait olacak" dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü Adraee: "Saldırılarla Hamas altyapısı yok ediliyor"

"İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, Filistinlilerin Gazze Şeridi sahili boyunca uzanan Raşid Caddesi üzerinden güneye doğru göç etmelerini istedi. Gazze Şeridi ile kentin tehlikeli çatışma bölgesi olduğunu ifade eden Adraee, süreçte kent sakinlerinin yüzde 40'ından fazlasını sürgün ettiklerini aktardı. Adraee, İsrail ordusunun, Gazze kentindeki saldırılarla Hamas altyapısını yok etmeye başladığını belirtti.

Neredeyse iki yıldır süren savaşta yeni bir tırmanışa işaret eden operasyonun, can kayıplarını artırması ve İsrail ablukası altındaki Gazze'de insani felaketi daha da derinleştirmesi bekleniyor.

Trump'tan Hamas'a esir uyarısı

İsrail tankları Gazze şehir merkezine doğru ilerlerken, Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, Hamas'a, halen elinde tuttuğu 20'sinin hayatta olduğu tahmin edilen İsrailli esirlere zarar vermemesi yönünde uyarıda bulundu. Trump, İsrail kamu yayıncısı KAN'ın, Hamas'ın esirleri İsrail'in kara harekatına karşı canlı kalkan olarak kullanmayı planladığı yönündeki haberine atıfta bulundu. ABD Başkanı, "Eğer böyle bir şey yaparlarsa, Hamas liderlerinin neye bulaştıklarını bilmelerini umuyorum. Bu, çok az kişinin gördüğü türden bir insanlık vahşeti olur. Bunu sakın yapmayın, yoksa bütün 'bahisler' bozulur. Tüm esirleri şimdi serbest bırakın" dedi.

Netanyahu da Trump'a "Hamas'a karşı savaşımız ve tüm esirlerimizin serbest bırakılması için verdiği sarsılmaz destek" için teşekkür eden bir açıklama yaptı.

İsrail'deki Esir ve Kayıp Aileleri Forumu da Netanyahu hükümetinin kara harekatı başlatma kararının esirleri tehlikeye attığını belirten bir açıklama yayımladı.