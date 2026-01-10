İsrail ordusunun, Gazze'nin Refah kentindeki bazı noktalardan çekilmeye hazırlandığı iddia edildi

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kentinin bazı bölgelerinden çekilmeye hazırlandığı öne sürüldü.

İsrail'in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinden yerinden edilen 20 bin Filistinlinin barınabileceği bir yerleşim alanına dair "saha düzenlemelerine" dikkat çekildi.

Söz konusu Filistinlilere yerleşim alanı düzenlemeleri çerçevesinde İsrail ordusunun Refah kentindeki bazı noktalardan çekilmeye hazırlandığı iddia edilen haberde, bahsi geçen iddia son haftalarda gözlemlenen uydu görüntüleri ve saha verilerine dayandırıldı.

Refah kentinin doğu ve kuzey bölgelerinde geçen ay iş makineleriyle bazı çalışmaların yapıldığına işaret edilen haberde, "ancak İsrail ordusunun Refah kentindeki bazı bölgelerden çekilmesi yönünde henüz siyasi düzeyde bir talimat almadığı" ifade edildi.

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının sağlanması, yönetimi ve yeniden imarı konusunda 20 maddelik bir plan sunmuştu.

Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

Ateşkesin devreye girmesine rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar düzenliyor ve planın Uluslararası İstikrar Gücünün de konuşlandırılmasını içeren ikinci aşamasına geçiş konusunda belirsizlikler devam ediyor.