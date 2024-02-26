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İsrail Saldırılarında En Az 18 Filistinli Hayatını Kaybetti

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde düzenlediği saldırılarda en az 18 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail'in, Refah'ın batısındaki Kuveyt Hastanesi yakınında Zatme ailesine ait eve düzenlediği bombardımanda çoğu kadın ve çocuk en az 9 Filistinli yaşamını yitirdi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, aynı bombardımanın, çok sayıda yerinden edilmiş Filistinlinin bulunduğu bölgede büyük bir yıkıma sebep olduğunu aktardı.

Gazze kentinde ise İsrail askerleri tank atışları ve ateş açarak insani yardım bekleyen Filistinlileri hedef aldı.

Gazze Şeridi'ni kuzeyden güneye bağlayan sahil yolu Reşid Caddesinde, Gazze kentinin batısındaki Şeyh Iclin bölgesinde İsrail güçlerinin saldırısı sonucunda en az 4 Filistinli öldürüldü, onlarcası da yaralandı.

İsrail ordusunun ait insansız hava araçlarıyla, Gazze'nin orta kesimlerindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nın batısında düzenlediği saldırıda çok sayıda Filistinli öldürüldü.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinin el-Karara bölgesinde sivil savunma ekipleri ve bölge sakinleri İsrail ordusunun bombaladığı bir evin enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardı.

İsrail saldırısında öldürülen Filistinlilerin cenazeleri Deyr el-Belah'taki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne götürüldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660'ı çocuk, 8 bin 570'i kadın olmak üzere 29 bin 782 Filistinli öldürüldü, 70 bin 43 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Başta Birleşmiş Milletler'e (BM) ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Kaynak: AA / Güncel

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