İsrail Ordusu, Gazze İşgali ile İlgili Hükümeti Eleştirdi

İsrail ordusundan bir yetkilinin, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin, "Gazze kentini işgal ederek Hamas'ı silah bırakmaya zorlama" savını çürüttüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Meclisi Dış İlişkiler ve Savunma Komisyonu Toplantısı'nda ordudan bir temsilci, Gazze kentinin Hamas için sembolik öneme sahip olduğunu ancak olası bir işgal ile Hamas'ın tutumunu değiştirmesinin kesin olmadığını söyledi.

Başbakan Netanyahu'nun partisi Likud Milletvekili Amit Halevi'nin "Gazze kentinin işgali Hamas'ı gerçekten motive ediyor mu?" sorusuna yanıt olarak ordu temsilcisi, "Hamas'ı etkileyeceğini söylemedim. Bu hiç de kesin değil. Bu kent sembolik bir öneme sahip." dedi.

Haberde, komisyon toplantısında, Gazze kenti sakinleri için çıkartılan sürgün emirleriyle ordu tahminlerine göre, dün itibarıyla kentte yaklaşık 800 bin kişinin kaldığı da belirtildi.

Arabulucuların sunduğu ateşkes ve esir takası önerisini kabul eden Hamas'ın Gazze kentinin işgalini engellemek için Mısır ve Katar üzerinden diplomatik adımlar attığı belirtilen haberde, Hareket'in askeri hazırlıklarını da sürdürdüğü kaydedildi.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, Gazze kentini işgal etmeyi hedefleyen İsrail'e karşı "Musa'nın Asası" adlı operasyonu başlattığını açıklamıştı.

Hamas, Gazze'deki tüm İsrailli esirlerin serbest kalacağı, Gazze'nin idaresinin teknokrat bir heyete bırakılacağı "kapsamlı ateşkese" hazır olduğunu açıklarken İsrail, saldırılarını sonlandırmak için kendi şartlarını dayatmaya devam ediyor.

İsrail Başbakanlık Ofisinden dün yapılan açıklamada, Hamas'ın "teklifi kabul ettiği yönündeki açıklaması" reddedilirken Gazze'ye saldırıların İsrail Güvenlik Kabinesi'nin belirlediği şartlarla sonlanabileceği belirtilmişti.

İsrail şartlarını, "tüm İsrailli esirlerin serbest kalması, Hamas'ın silah bırakması, Gazze'nin silahsızlandırılması, İsrail'in Gazze'nin güvenlik kontrolünü elinde tutması, İsrail'i tehdit etmeyecek alternatif bir sivil idarenin kurulması" olarak açıklamıştı.