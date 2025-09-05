İsrail Ordusu: Gazze İşgali Esirlerin Hayatını Tehlikeye Atabilir

İsrail ordusu esir ailelerine Gazze kentini işgal saldırılarının esirlerin hayatını riske atabileceği uyarısında bulundu.

Haaretz gazetesinin haberine göre, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin aileleriyle bir araya gelen ordu yetkilileri, işgal için yürütülecek saldırılarda esirlerin yaralanma ve ölme riski olduğunu aktardı.

Ordu yetkilileri, söz konusu riskin esirlerin nerede tutulduğu bilgisine sahip olunmamasından kaynaklandığını ileri sürdü.

İsrailli esir yakınlarının oluşturduğu çatı platformdan yapılan açıklamada ise Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in "gereksiz bir savaş" olarak nitelendirdiği bu süreçte hükümetle işbirliği yapmayı seçmesinin büyük şok yarattığı belirtildi.

Açıklamada, "Masada bir anlaşma var. Son esiri geri getirecek olan bu anlaşma, savaşı sona erdirecek olan anlaşmadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İsrail ordusu, Gazze kentini işgal için başlatılacak ana saldırılar öncesi kentin yüzde 40'ının kontrol altına alındığını duyurdu.

Ordu Sözcüsü Effie Defrin, dün basına verdiği brifingde, "Gazze kentindeki toprakların yüzde 40'ını kontrol ettiklerini" ve ilerleyen günlerde saldırıları şiddetlendirerek daha fazla alanı kontrol edeceklerini söyledi.

İsrail ordusu, 29 Ağustos'ta "tehlikeli çatışma bölgesi" ilan ettiği Gazze kentinin dış mahalleleri Zeytun ve Sabra'ya yoğun saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Gazze kentini işgal kararı almıştı

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermişti.

Plana göre ilk aşamada yaklaşık 1 milyon Filistinli güneye kaydırılacak, kent kuşatılacak ve yoğun saldırılar sonrası işgal edilecek.

İkinci aşamada ise büyük ölçüde harabeye dönmüş olan Gazze'nin kent merkezindeki mülteci kamplarının işgali öngörülüyor.

İsrail, 1967'den 2005'e kadar 38 yıl boyunca Gazze Şeridi'ni işgal altında tutmuştu. Bugün yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı GazzeŞeridi 18 yıldır ağır bir abluka altında bulunuyor.???????