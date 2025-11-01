İsrail Ordusu, Gazze'den Teslim Alınan Cesetlerin Rehinelere Ait Olmadığını Duyurdu

(ANKARA) - İsrail ordusu (IDF), gece saatlerinde Kızılhaç aracılığıyla Gazze'den teslim alınan üç cesedin Hamas'ın elinde rehin tuttuğu İsraillilere ait olmadığını duyurdu. Öte yandan İsrail, bu sabah Gazze'nin Han Yunus bölgesine saldırı düzenledi.

IDF, adli tıp incelemesinde gece saatlerinde Kızılhaç aracılığıyla Gazze'den teslim alınan cesetlerin ateşkes anlaşması kapsamında teslim edilmesi beklenen 11 rehineden hiçbirine ait olmadığının tespit edildiğini bildirdi.

İsrail medyası, siyasi yetkililerin Hamas'ın rehinelerin cesetlerini "pazarlık unsuru" olarak kullandığı görüşünde olduğunu ve ABD ile koordinasyon halinde örgüte baskı yapmak için yeni adımlar üzerinde çalışıldığını aktardı.

İsrail Han Yunus'u vurdu

Öte yandan İsrail ordusu bu sabah Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un doğusuna hava saldırısı düzenledi. İsrail güçlerinin ateşkese rağmen Gazze şehir merkezinin doğusunda yerleşim binalarını havaya uçurmaya devam ettiği ve bölgede yoğun insansız hava aracı uçuşları olduğu da belirtiliyor.

Hamas bugüne kadar elinde tuttuğu 28 rehineden 17'sinin cesetlerini iade etti. Hamas, geri kalan cesetlerin yerinin tespit edilmesinin, savaşın yol açtığı büyük yıkım nedeniyle "zor ve zaman alıcı" olduğunu ifade ediyor. Aynı zamanda İsrail'in bölgeye saldırıları da sürüyor.

Ekim ayının başında yürürlüğe giren ateşkes kapsamında Hamas, elinde tuttuğu hayattaki 20 canlı rehineyi serbest bırakmış ve ölü rehinelerin cesetlerini teslim etmeye başlamıştı. Ancak cesetlerin tesliminde yaşanan gecikmeler, İsrail hükümetinin tepkisini çekti. Tel Aviv yönetimi, Hamas'ı ateşkes anlaşmasını ihlal etmekle suçladı.