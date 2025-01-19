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İsrail Ordusu, Gazze'den Serbest Bırakılan Esirlerin Dönüş Anını Paylaştı

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan 3 İsrailli esirin İsrail topraklarına giriş yaptıkları anı gösteren görüntüler paylaştı. Esirler, anneleri ile buluşarak hastanede muayene olacaklar.

- İsrail ordusu, esirlerin Gazze'den İsrail topraklarına döndüğü anı paylaştı

TEL AVİV - İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden serbest bırakılan 3 İsrailli esirin İsrail topraklarına giriş yaptıkları ana ait görüntüleri paylaştı.

Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası anlaşmasının yürürlüğe girmesi ile Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin El Kassam Tugayları, 3 İsrailli esiri serbest bıraktı. İsrail ordusu, serbest bırakılan Romi Gonen, Emily Damari ve Doron Steinbrecher'in İsrail topraklarına giriş yaptıkları ana ait görüntüleri paylaştı.

Ordu, esirlerin sınır bölgesinde anneleri ile bir araya geldiğini aktararak, hastanedeki muayenenin ardından diğer aile üyeleriyle bir araya geleceklerini ifade etti.

İsrail Ordusu, Gazze'den Serbest Bırakılan Esirlerin Dönüş Anını Paylaştı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
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