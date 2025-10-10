Haberler

İsrail Ordusu Gazze'den Kısmi Çekildi, Ateşkes Resmi Olarak Başladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kısmi çekilmesinin tamamlanmasının ardından ateşkesin yürürlüğe gireceği bildirildi. Çekilme sonrası İsrailli esirlerin 13 Ekim'de serbest bırakılması bekleniyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının ardından ateşkesin resmi olarak devreye gireceği bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri paylaştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan haberde de İsrail askerlerinin "sarı hat olarak" adlandırılan noktalarda kısmi çekilmesinin yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

Gazze'de ateşkesin kısmi çekilme tamamlandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe gireceği aktarılan haberde, İsrailli esirlerin de 13 Ekim Pazartesi günü serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.

Ateşkes anlaşması kapsamında, kısmi çekilme tamamlandıktan sonra Gazze'deki İsrailli esirlerin 72 saat içinde teslim edilmesi öngörülüyor.

İsrail Güvenlik Kabinesi'nin varılan ateşkes anlaşmasını dün akşam onaylamasının ardından İsrail ordusu Gazze'de işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başlamıştı.

