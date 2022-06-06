İsrail ordusu: Gazze'den İsrail tarafına ateş açıldı - Haberler

İsrail ordusu: Gazze'den İsrail tarafına ateş açıldı İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına ateş açıldığını duyurdu. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına ateş açıldığını duyurdu. Ordunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Gazze Şeridi'nden İsrail topraklarına roket dışı ateş açılması sonucu Kissufim bölgesinde açık alanda sirenler devreye girdi." ifadesi kullanıldı. İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada da açılan ateşin can kaybı ya da yaralanmaya yol açmadığı bildirildi. Filistin tarafından konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı. Fanatik Yahudi yerleşimciler ve İsrail güçlerinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınları nedeniyle bölgede gerginlik yaşanıyor. AA / Güncel İsrail Gazze Güncel Haberler

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