İsrail ordusu Gazze'den İsrail'e roket fırlatıldığını duyurdu

İsrail ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nden İsrail'in güney kesimine roket atıldığını bildirdi.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyinde Gazze sınırındaki Nahal Oz bölgesinde sirenler çaldığı belirtildi.

Gazze Şeridi'nden İsrail tarafına roket atıldığı, roketin bölgedeki açık bir alana düştüğü ve olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı kaydedildi.

Gazze'deki Filistinli gruplardan konuyla ilgili açıklama yapılmadı.