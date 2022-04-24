İsrail ordusu, Gazze'den fırlatılan roketlere karşılık verilmemesini tavsiye etti

İsrail ordusunun, Gazze'den fırlatılan roketlere karşılık verilmemesi yönünde tavsiyede bulunduğu belirtildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunda (KAN) yer alan habere göre, İsrail ordusunun Güney Komutanlığı, Gazze'den atılan roketlere karşılık verilmemesi yönünde tavsiye verdi.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketlere karşılık olarak Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın Filistinli işçi ve tüccarlara kapattığı ifade edildi.

İsrail ordusunun, sınırın kapatılması kararının "askeri bir saldırıdan daha etkili olacağı yönünde görüş bildirdiği" kaydedildi.

Ne olmuştu?

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, cuma akşam saatlerinde abluka altındaki Gazze'den iki roket atıldığını, roketlerden birinin Gazze Şeridi dışındaki açık araziye, diğerinin de Gazze'nin içine düştüğünü bildirmişti.

Olayın ardından, Beyt Hanun Sınır Kapısı'nın ikinci bir duyuruya kadar Filistinli işçi ve tüccarlara kapatıldığı duyurulmuştu.

İsrail ve Filistin coğrafyasında yaşanan gerilimin ardından son dönemde Gazze Şeridi'nde de tansiyon artmıştı.

İki milyona yakın Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi, 2007'den bu yana hava, kara ve denizden İsrail ablukası altında bulunuyor.