İsrail Ordusu Gazze'den Esir Cesetlerini Almaya Hazırlanıyor

İsrail ordusu Kızılhaç ekiplerinin Gazze Şeridi'nde tutulan esirlerin cesetlerini almak üzere yola çıktığını duyurdu.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'de tutulan İsrailli esirlerin cesetlerinin Gazze'nin güneyindeki bir buluşma noktasında teslim edileceği belirtildi.

İsrail ordusunun, esirlerin cesetlerinin bulunduğu tabutları almaya hazır olduğu kaydedildi.

Hamas, İsrail ile yapılan ateşkes ve esir takası anlaşması kapsamında bugün 4 İsrailli esirin cesedini teslim edeceğini açıklamıştı.