İsrail Ordusu, Gazze'den 13 Filistinliyi Serbest Bıraktı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve insanlık dışı şartlarda tuttuğu 13 Filistinliyi serbest bıraktı.

Hamas'a bağlı Esirler Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, konuya ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nden alıkoyduğu ve hapishanelerde tutulan 13 Filistinlinin serbest bırakıldığı belirtildi.

Kissufim askeri kontrol noktasından giriş yapan Filistinlilerin, Deyr Belah'taki Aksa Hastanesine nakledildiği aktarıldı.

Filistinli eski esirlerin aktardıklarına göre, birçok esir, İsrail hapishanelerinde yetersiz beslenme ve ağır işkenceler nedeniyle yaşadığı sağlık sorunları neticesinde serbest bırakılıyor.

Filistinli Esirler Cemiyeti daha önce yaptığı açıklamalarda, İsrail'in Gazze'den binlerce Filistinliyi tam bir gizlilik içinde alıkoyduğunu ve en ağır zararları vermeyi amaçlayan korkunç koşullara maruz bıraktığını kaydetti.

İsrail, ABD'nin de desteğiyle yaklaşık 2 yıldır Gazze Şeridi'nde katliam, aç bırakma, yıkım ve zorla yerinden etmeye dayalı bir savaş yürütüyor. Tel Aviv yönetimi, Uluslararası Adalet Divanının bu saldırıları durdurmaya yönelik karar ve çağrılarını ise görmezden gelmeye devam ediyor.