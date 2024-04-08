İsrail ordusu Gazze'deki saldırılardan geri çekiliyor

ÇEKİM TARİHİ: Arşiv görüntüleri

İsrail ordusunun yakın zamanda Gazze'de gerçekleştirdiği saldırılardan çeşitli görüntüler ( İsrail Savunma Kuvvetleri'nin izniyle)

İsrail, Pazar günü bir tugay dışında Gazze'nin güneyindeki tüm kara birliklerini geri çekti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, Gazze Şeridi'ni ikiye bölen ve şeridin güneyindeki sivillerin kuzeye geri dönmesini engelleyen Nahal adlı tugay, Gazze'nin orta kesiminde kalmaya devam edecek.

Öte yandan, İsrail devletine ait Kan TV'nin haberine göre İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), Gazze çevresinde yeni "güvenlik bölgeleri" oluşturarak yeniden organize oldu.

IDF kaynaklarına dayandırılan haberde, İsrail birliklerinin artık "istihbarata dayalı" saldırılara odaklanacağı ve gerektiğinde Gazze'ye dönmeye hazırlanmak için güç tazeleyeceği belirtildi.

Haberde askerlerin bölgeden ayrılmasının "siyasi baskıyla ilgili olmadığı" belirtildi.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Gazze'den bildiriyor. (XHTV)