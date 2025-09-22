Haberler

İsrail Ordusu Gazze'deki Sağlık Merkezlerini Hedef Alıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Filistin Tıbbi Yardım Derneği, İsrail ordusunun Gazze'deki ana sağlık merkezlerini bombaladığını ve birçok sağlık hizmetinin durma noktasına geldiğini açıkladı. Mülteci kampındaki klinik de yıkıldı.

Filistin Tıbbi Yardım Derneği (PMRS), İsrail ordusunun Gazze kentindeki ana sağlık merkezlerini hedef aldığını, bir binanın kullanılamaz hale geldiğini bir diğerinin ise kuşatma altında olduğunu bildirdi.

Dernekten yapılan yazılı açıklamada, kentin merkezindeki Samir bölgesinde yer alan sağlık merkezinin tamamen yıkıldığı, içindeki klinikler, laboratuvarlar ve tıbbi cihazların kullanılamaz hale geldiği kaydedildi.

Merkezin kan bağışı, kanser tedavisi, yaralıların bakımı ve kronik hastalıkların takibi gibi hayati hizmetler verdiği, İsrail güçlerinin ise sağlık merkezi personelini bombardımandan sadece birkaç dakika önce tahliyeye zorladığı ve yanlarına herhangi bir tıbbi malzeme almalarına izin vermediği aktarıldı.

İsrail'in saldırılarında 2 personelin de yaralandığını kaydedildi.

Gazze kentinin Tel el-Hava bölgesindeki ikinci hayati merkezin de kuşatma altında olduğu, Şati Mülteci Kampı'ndaki kliniğin ise bombardımanda yıkıldığı belirtildi.

Açıklamada, uluslararası hukukun açık ihlali olan bu saldırıların kınandığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Awad Rjoob - Güncel
MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti

MHP'nin kalesinde deprem! Belediye başkanı istifa etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'dan üst üste 14. kez kazandı

Galatasaray'ın bu yaptığını Manchester City ve Barça bile yapamadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.