İsrail Ordusu, Gazze'deki Okullara Saldırı Tehdidinde Bulundu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki 3 okul için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sivillerin sığındığı biri Birleşmiş Milletlere (BM) ait 3 okulun işaretlendiği bir harita paylaşarak, aralarında BM'ye ait El-Cauni Okulu'nun da bulunduğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okullarda Hamas mensuplarının bulunduğunu iddia etti.

Filistinlilerden, Hamas mensuplarını "çok geç olmadan" İsrail ordusuna vermelerini isteyen Adraee, saldırı düzenleyecekleri imasında bulundu.

Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda. Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok." sloganını tekrar ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail buradaki Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.