İsrail Ordusu, Gazze'deki Okullara Saldırı Tehdidinde Bulundu

İsrail Ordusu, Gazze'deki Okullara Saldırı Tehdidinde Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yer alan mülteci kamplarındaki okullara saldırı yapılabileceği tehdidinde bulunurken, sivillerin sığındığı okullarda Hamas mensuplarının bulunduğunu iddia etti. Gazze'deki Filistinlilerin büyük çoğunluğu zorla yerinden edilmiş durumda.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki 3 okul için saldırı tehdidinde bulundu.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'de sivillerin sığındığı biri Birleşmiş Milletlere (BM) ait 3 okulun işaretlendiği bir harita paylaşarak, aralarında BM'ye ait El-Cauni Okulu'nun da bulunduğu yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı okullarda Hamas mensuplarının bulunduğunu iddia etti.

Filistinlilerden, Hamas mensuplarını "çok geç olmadan" İsrail ordusuna vermelerini isteyen Adraee, saldırı düzenleyecekleri imasında bulundu.

Gazze'deki 2,3 milyon Filistinli nüfusunun yüzde 90'ından fazlası İsrail'in saldırıları karşısında en az bir kere zorla yerinden edilmiş durumda. Gazze'deki Filistinliler, İsrail ordusunun "güvenli bölge" diye açıkladığı noktalara da saldırı düzenlemesi nedeniyle "Gazze'de güvenli yer yok." sloganını tekrar ediyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde işgali genişletecek ve kalıcı hale getirecek saldırı planını uygulamaya başladı. Başbakan Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin tamamını işgal edeceklerini duyurmuştu.

Plana göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni kalıcı olarak işgal edecek, Filistinliler Gazze'nin güneyindeki "toplama kamplarına" sürülecek. İsrail buradaki Filistinlilere, "hayatta kalacakları" kadar insani yardım verecek.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Zehra Güneş'in parti kombini! Derin dekoltesiyle büyüledi

Zehra Güneş derin dekoltesiyle büyüledi
Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu

Kız isteme törenine gelinin yaptığı hata damga vurdu
Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev

Dursun Özbek açıkladı! Galatasaray'dan ayrılan Muslera'ya yeni görev
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne'ye astronomik teklif

Fenerbahçe'den De Bruyne'ye astronomik teklif
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
DEM Parti'den infaz düzenlemesi açıklaması: Yalnızca hasta tutukluları kapsayacak

Bugün Meclis'e geliyor, cezaevinden yalnızca bir grup tahliye edilecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.