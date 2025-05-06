İsrail Ordusu Gazze'deki Okula Saldırdı: 17 Ölü
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde yer alan El-Bureyc Mülteci Kampı'ndaki bir okula düzenlediği saldırıda çoğu çocuk 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden oldu. Saldırıda çok sayıda kişi de yaralandı.
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin orta kesimlerindeki El-Bureyc Mülteci Kampında bir okula düzenlediği saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti.
İsrail'e ait savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin merkezindeki Bureyc Mülteci Kampında sığınmacıların kaldığı okulu vurdu.
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) bağlı okulu hedef alan saldırıda çoğu çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Son saldırının ardından İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a yükseldi.
Kaynak: AA / Güncel