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İsrail ordusu Gazze'deki okula hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtiliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı bir okula hava saldırı düzenlediği, ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nın bazı kısımlarından çekildiğini söyledi.

Ordunun çekilmesinin ardından Filistinlilerin kamptaki bir okula sığındığı, İsrail ordusunun da söz konusu okulu insansız hava araçlarıyla (İHA) bombaladığı aktarıldı.

Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu ifade edilirken, herhangi bir sayı belirtilmedi.

Kaynak: AA / Güncel

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