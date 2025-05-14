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İsrail Ordusu Gazze'deki Okul, Hastane ve Üniversitelere Saldırı Tehdidi Yayınladı

İsrail Ordusu Gazze'deki Okul, Hastane ve Üniversitelere Saldırı Tehdidi Yayınladı
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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki okullar, bir üniversite ve hastaneye yönelik saldırı tehdidinde bulundu. Hedef alınan yerler, yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bölgeler arasında yer alıyor.

İsrail ordusu, 19 aydır havadan ve karadan şiddetli saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki 4 okul, bir üniversite ve bir hastaneye saldırı tehdidi yayınladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, X hesabından yaptığı paylaşımda, aralarında Gazze İslam Üniversitesi'nin de bulunduğu Gazze kentindeki çok sayıda okul ve Şifa Hastanesi'ne saldırı düzenleyeceğini duyurdu.

Adraee'nin hedef alacaklarını duyurduğu hizmet binaları Gazze kentinin yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu Rimal Mahallesi'nde bulunuyor.

İsrail ordusunun, saldırı tehdidi yayınladığı bölgeler Gazze Şeridi'nde yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı noktalar olarak da biliniyor.

BM'nin paylaştığı rakamlara göre, İsrail ordusunun saldırıları nedeniyle Gazze'deki yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yüzde 90'ı en az bir kere yerinden edilmişti.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından 18 Mart sabahı Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

Kaynak: AA / Burak Dağ - Güncel
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