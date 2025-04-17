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İsrail Ordusu, Gazze'deki Kızılhaç Binasını Hedef Aldı

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki Uluslararası Kızılhaç'a ait bir binayı vurduğu bildirildi. Kızılhaç, saldırının siviller ve insani yardım çalışanları için risk taşıdığını belirtti.

İsrail ordusunun saldırı altındaki Gazze Şeridi'nde Uluslararası Kızılhaç'a ait bir binayı hedef aldığı bildirildi.

Kızılhaç'tan yapılan yazılı açıklamada, Gazze'deki Kızılhaç binasının vurulduğu ve binada hasar oluştuğu belirtildi.

Gazze'de 24 Mart'ta bir başka Kızılhaç binasının tank atışıyla hedef alındığına işaret edilen açıklamada, bu tür saldırıların Gazze'de sivillerin, sağlık personelinin ve insani yardım çalışanlarının maruz kaldığı riskleri ortaya koyduğu ifade edildi.

Vurulan her iki binanın da konumlarının taraflara iletildiğine dikkati çekilen açıklamada, bu saldırıların Kızılhaç'ın bölgede yürüttüğü yardım faaliyetlerini engellediği kaydedildi.

Kızılhaç, saldırının kim tarafından düzenlediğini belirtmedi

Binalarının hedef alınmasını kınayan Kızılhaç, taraflara insani yardım kuruluşlarına ait yapıları ve çalışanlarını koruma çağrısı yaptı.

Açıklamada, Kızılhaç binalarını hedef alan her iki saldırının kim tarafından yapıldığına ilişkin bilgi verilmemesi dikkati çekti.

Öte yandan Haaretz gazetesi, Gazze'de Kızılhaç binasını hedef alan bugünkü saldırının İsrail ordusunca düzenlendiğini yazdı.

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Kaynak: AA / Mustafa Deveci - Güncel
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