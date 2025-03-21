İsrail Ordusu Gazze'deki Kara Harekâtını Genişletti
İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki kara harekâtını genişleterek Refah kentindeki Şabura Mülteci Kampı'na doğru ilerlediğini duyurdu. Gazze'deki yıkılmış binalar sınırdan görünür halde.
İSRAİL-GAZZE SINIRI, 21 Mart (Xinhua) -- Gazze'deki yıkılmış binalar İsrail'in Gazze ile olan güney sınırından görülüyor, 20 Mart 2025.
İsrail ordusu perşembe günü yaptığı açıklamada, birliklerinin Gazze'nin güneyindeki kara harekatını genişlettiğini ve Refah kentindeki Şabura Mülteci Kampı'na doğru ilerlediğini bildirdi. (Fotoğraf: JINI/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel