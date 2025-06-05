İsrail Ordusu, Gazze'deki İki Esirin Cesedini Buldu
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde esir olan iki İsrailli'nin cesetlerine ulaştığını açıkladı. ABD-İsrail vatandaşı Gad Haggai ve Judi Weinstein Haggai'nin cesetleri Han Yunus'ta bulundu. Gazze'de hayatta kalan 20'si İsrailli olmak üzere toplam 56 esir olduğu bildirildi.
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerinden ikisinin cesetlerine ulaştığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, esirlerden ABD -İsrail vatandaşı Gad Haggai ile Judi Weinstein Haggai'nin cesetlerinin Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta bulunduğu kaydedildi.
İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü, ordu ve polis tarafından gerçekleştirilen kimlik tespitinin ardından esirlerin ailesinin bilgilendirildiği aktarıldı.
İsrail devlet televizyonu KAN, söz konusu esirlerin cesetlerinin bulunmasıyla, Gazze Şeridi'nde 20'si hayatta, 56 İsrailli esirin kaldığını paylaştı.
Kaynak: AA / Faruk Hanedar - Güncel