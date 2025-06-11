İsrail Ordusu, Gazze'deki İki Eserin Cesedine Ulaştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden 2'sinin cesedine Han Yunus kentinde ulaştığını ileri sürdü.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, esirlerden birinin Yair Yaakov olduğu, diğerinin isminin ise daha sonra açıklanacağı belirtildi.

Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentinde bulunduğu ileri sürülen cesetlerin İsrail'e getirildiği kaydedildi.

İsrail polisi ile işbirliği içerisinde İsrail Ulusal Adli Tıp Enstitüsü'nün kimliğini belirlediği esirlerin ailelerine haber verildiği aktarıldı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, X hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ndeki tüm İsrailli esirleri getirmek için çalıştıklarını belirtti.

İsrail devlet televizyonu KAN, Gazze Şeridi'nde 53 İsrailli esirin kaldığını iddia etti.

Bu esirlerden 20'sinin canlı, 33'ünün ölü olduğu belirtildi.