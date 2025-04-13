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İsrail Ordusu Gazze'deki Hastaneyi Hava Saldırısıyla Vurdu

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İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlediği hava saldırısında hastanenin acil servis binasını yıktı. Saldırı sonrası çok sayıda hasta sokaklarda yatmak zorunda kaldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne hava saldırısı düzenledi.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin merkezindeki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı.

İsrail'in hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'nin kabul ve acil servis binası, 2 füzeyle hedef alınarak tamamen yıkıldı.

Söz konusu hava saldırısında El-Ehli Baptist Hastanesi'ndeki cerrahi operasyon binası ve yoğun bakım hastaları için kurulan tıbbi oksijen üretim istasyonu da vuruldu.

İsrail ordusunun saldırısı nedeniyle çok sayıda hasta ve yaralı Filistinli hastanenin dışında sokaklarda yatıyor.

Hastanenin bombalanması tehdidinin ardından zor şartlarda dışarıya taşınan hasta ve yaralıların arasında durumu kritik olan onlarca kişi bulunuyor.

Saldırı sonucu ölen ya da yaralanan Filistinlilerin sayısına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.

El-Ehli Baptist Hastanesi, Gazze kentinde tam kapasiteyle hizmet veren tek hastane olarak biliniyor.

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Kaynak: AA / Ekrem Biçeroğlu - Güncel
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