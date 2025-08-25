İsrail Ordusu, Gazze'deki Hastaneye Saldırı Düzenledi: 20 Ölü

İsrail ordu kaynakları, Gazze'nin güneyindeki Nasır Hastanesinde 5'i gazeteci, 20 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda, "askerleri izleyen Hamas kamerasının hedef alındığını" ileri sürerken, bazı yetkililer bu açıklamayı "sorunlu" olarak değerlendirdi.

Haaretz gazetesine konuşan ordu kaynakları, Han Yunus'taki hastanede gazeteci ve sağlık çalışanlarının bulunduğu toplam 20 sivilin yaşamını yitirdiği saldırıda, bir kameranın, bir tank tarafından hedef alındığını iddia etti.

Kameranın Hamas'a ait olma ihtimali olduğunu öne süren kaynaklar, arama kurtarma ekiplerinin ve gazetecilerin bulunduğu bölgeye iki ayrı atış yapıldığını kabul etti.

Saldırı ordu içinde tartışmalara yol açtı

İsrail'in Nasır Hastanesine düzenlediği, aralarında gazeteciler, arama kurtarma ve sağlık çalışanlarının olduğu 20 Filistinlinin öldürüldüğü saldırı, ordu içinde tartışmalara yol açtı.

Haaretz'e konuşan İsrail ordusundan diğer yetkililer hastaneye saldırıya ilişkin açıklamanın "sorunlu" olduğunu vurguladı.

Bir askeri yetkili, "bölgenin gazetecilere ait kameralarla dolu olduğunun" altını çizerek, sahadaki birliklerin neden söz konusu kameraya saldırı düzenlemeye karar verdiğinin belirsiz olduğunu ifade etti.

İsrailli askeri yetkililer, "Nasır hastanesi gibi hassas bir noktaya düzenlenecek saldırının üst düzey bir subayın onayının alınmış olması gerektiğini" ancak şuan için "hastaneye saldırı yapılması yetkisinin kim tarafından verildiğinin net olmadığının" altını çizdi.

İsrail ordusu Nasır Hastanesini hedef aldı

İsrail ordusu, sabah Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan NasırHastanesi'ne üst üste iki saldırı düzenlemişti.

Arama kurtarma çalışmaları devam ederken Nasır Hastanesi'ne düzenlenen ikinci saldırı Mısır televizyonunun canlı yayınına yansımıştı. Kayıtlarda, İsrail ordusunun ilk saldırıda ölen ve yaralananları tahliyeye çalışan sivil arama kurtarma ekibi ile görüntü almaya çalışan gazetecileri hedef aldığı görülmüştü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Nasır Hastanesine düzenlenen saldırılarda 5'i gazeteci, 5'i sağlık çalışanı 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Gazze'de bugüne kadar 240 gazeteciyi öldüren İsrail ordusu, yaptığı yazılı açıklamasında "gazetecileri doğrudan hedef almadıklarını" savunarak olayla ilgili soruşturma başlattığını duyurmuştu.