İsrail ordusu Gazze'deki hastaneleri hedef aldı

Kuveytli aktivist Muhammed el-Kenderi, İsrail ordusunun 7 Nisan'da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'tan çekilmeden önce Nasır Hastanesinde yaktığı bir ilaç deposunda meydana gelen hasarı ortaya çıkardı.

Kenderi, X sosyal medya platformundan yayımladığı videoda, İsrail askerlerinin baskın yaptığı Nasır Hastanesindeki durumu anlattı.

Kuveytli aktivist, hastanedeki ilaç deposunun kapısını göstererek, "Bu kapının arkasında dehşet verici şekilde yanma, yıkım ve zarar var." dedi.

Kenderi, "Nasır Hastanesine ait bir binadayız. (İsrail askerleri) çekildikten sonra top atışlarıyla vuruldu ve yakıldı. Size neyi yaktıklarını göstereyim mi? Bunların hepsi ilaç, hepsini yaktılar ve sonra çıktılar." diye konuştu.

Yakın zamanda ülkesine dönen Kenderi, Kuveyt Yardım Derneğinden bir sağlık ekibiyle 1 Nisan'da Gazze'ye ulaşmıştı.

İsrail ordusu, uzun süre kuşatma altında tuttuğu ve 15 Şubat'ta baskın düzenlediği Han Yunus'taki Nasır Hastanesini hizmet dışı bırakmıştı.

Son olarak İsrail askerleri 24 Mart'ta yeniden kuşatma altına aldıkları hastaneye baskın düzenlemiş, yerlerinden edilen çok sayıda Filistinli ile sağlık personelini alıkoymuştu.

İsrail ordusu, 4 aylık karadan işgal sürecinin ardından 7 Nisan'da Han Yunus'tan çekilmişti. Çekilmeyle kentte toplu mezarlar bulunmaya, evlerin enkazından ve yol kenarlarından cesetler toplanmaya başlandı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 596 Filistinli öldürüldü, 77 bin 816 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.