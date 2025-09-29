İsrail Ordusu Gazze'deki Hastanelere Saldırıyor: 100'den Fazla Sağlık Personeli Mahsur Kaldı

İsrail ordusunun Gazze'nin batısındaki Nasr Mahallesi'nde bulunan el-Hılu Hastanesi'ni topçu ateşiyle iki kez vurduğu, 100'e yakın sağlık personeli ve hastanın hastanede mahsur kaldığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail es-Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun topçu ateşiyle vurduğu el-Hılu Hastanesi'nin internet bağlantısının kesildiğini, hastanede mahsur kalan 100'e yakın sağlık personeli ve hastanın büyük korku yaşadığını ifade etti.

Sağlık merkezlerine yönelik saldırıların "insanlığa karşı suç ve savaş suçu" olduğunu vurgulayan Sevabite, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana 38 hastanenin hizmet dışı kaldığını, 96 sağlık merkezinin hedef alındığını ve 197 ambulansın tahrip edildiğini kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü, ayrıca İsrail saldırılarında şu ana kadar 1670 sağlık çalışanının öldürüldüğünü açıkladı.

Sevabite, uluslararası topluma ve insan hakları kuruluşlarına, "İsrail'in işlediği suçları durdurma ve siviller ile sağlık sistemini koruma" sorumluluğunu üstlenme çağrısında bulundu.

Görgü tanıkları da İsrail güçlerinin hastane çevresinde konuşlandığını ve kent genelinde kara saldırılarını yoğunlaştırırken binaları bombaladığını belirtti.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı da İsrail tanklarının kuşattığı ve topçu saldırısı düzenlediği hastanede sağlık çalışanları, hastalar ve çocuk bakım ünitesindeki 91 kişinin mahsur kaldığını aktardı.

İsrail ordusu son haftalarda Gazze halkına kenti terk ederek güneydeki Mevasi bölgesine gitmeleri yönünde uyarılar yapıyor.

Gazze'de güvenli yer bulunmuyor

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal etmek için orada yaşayan Filistinlileri güneye ve orta kesime sürmeye çalışıyor. Bunu da silah ve bombardıman zoruyla yapıyor.

Bombardımandan kaçan Filistinlilerden bir kısmı güneye göç ediyor ancak orada da saldırıların hedefi olmaktan kurtulamıyor.

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden dün yapılan açıklamada, İsrail'in 11 Ağustos'tan bu yana Gazze'nin orta kesimi ve güneyindeki kentlere 133 saldırı düzenlediği ve 1903 Filistinliyi öldürdüğü, bunun da Gazze'de güvenli yer olmadığını gösterdiği belirtilmişti.

İsrail Güvenlik Kabinesi, 8 Ağustos'ta bölgenin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal edilmesine yönelik plana onay vermiş, ordu da 11 Ağustos'ta şehri işgal etmek amacıyla büyük çaplı bir saldırı başlatmıştı.