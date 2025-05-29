İsrail Ordusu Gazze'deki El-Avde Hastanesi'ni Zorla Boşaltıyor

İsrail Ordusu Gazze'deki El-Avde Hastanesi'ni Zorla Boşaltıyor
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Gazze Şeridi'ndeki El-Avde Hastanesi yönetimi, İsrail ordusunun hastanede bulunan hastaları ve sağlık personelini zorla dışarı çıkardığını açıkladı. Bu durumun uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiği belirtiliyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi yönetimi, İsrail ordusunun hastanede bulunan hastaları ve sağlık ekiplerini zorla dışarı çıkarmaya başladığını duyurdu.

Hastane yönetiminin Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "İşgal güçleri şu anda Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren tek hastaneden hastaları ve sağlık personelini zorla çıkarıyor." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, bu adımın "hastanenin birkaç gündür kuşatma altında tutulması ve sürekli hedef alınmasının ardından geldiği, bunun sağlık ve yaşama hakkına doğrudan bir tehdit oluşturduğu ve uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu" belirtildi.

Avde Hastanesi, İsrail ordusunun hastanenin yakınında patlayıcı robotları infilak ettirdiğini, hastanenin bina ve tesislerine yoğun ateş açtığını ve "tahliye edilmesi" talimatı verdiğini duyurmuştu.

Hastane yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçleri tarafından hastane çevresinde çok sayıda tuzaklı robotun patlatıldığı, binalara ve tesislere yoğun ateş açıldığı belirtilmişti.

Bu saldırıların, sağlık personeli ve içerideki yaralıları korkutmak amacıyla gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, hastanede 13'ü hasta ve yaralı, 84'ü de sağlık çalışanı olmak üzere 97 kişinin bulunduğu kaydedilmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde ve Endonezya hastanelerine bir haftadan uzun süredir sıkı bir kuşatma uygulayarak içeride hareket eden her şeyi hedef alıyor.

Sağlık yetkilileri, AA muhabirine yaptıkları açıklamada, Avde Hastanesinin boşaltılmasının, Gazze'nin kuzeyinde bulunan Avde, Endonezya ve Kemal Advan hastanelerinin doğrudan hedef alınması ve devam eden abluka nedeniyle hizmet dışı kalması anlamına geldiğini belirtmişti.

Kaynak: AA / Mohamed Majed - Güncel
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