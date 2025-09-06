İsrail Ordusu Gazze'deki Çok Katlı Binaları Hedef Alacak

İsrail ordusu, Gazze kentini işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaya saldırı tehdidinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, ABD merkezli X hesabından, Gazze kentindeki çok katlı bir binaya ve bitişiğindeki çadırlara saldırı düzenleneceğini duyurdu.

Adraee'nin hedef alacaklarını duyurduğu bina Gazze kentinin yoğun yerleşim yerlerinin bulunduğu bir bölgede yer alıyor.

İsrail ordusunun binaya ve çok kez yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadırlara şiddetli saldırılar düzenleyeceğini belirten Adraee, Filistinlilerden güneydeki Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine gitmelerini istedi.

İsrail ordusu, dün Gazze kentinin batısında yerinden edilen yüzlerce kişinin bulunduğu çok katlı binaya saldırı düzenleyerek yerle bir etmişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, saldırıdan önce Gazze kentinde "cehennemin kapıları açıldı" diyerek kentin işgali için saldırıları şiddetlendirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

İsrail ordusu ise işgal saldırıları kapsamında kent içindeki çok katlı binaları hedef alacaklarını duyurmuştu.