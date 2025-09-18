Haberler

İsrail Ordusu Gazze'deki Çatışmalarda 4 Askerini Kaybetti

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Son rakamlara göre, 7 Ekim 2023 itibarıyla ölen İsrail askeri sayısı 908'e yükseldi.

İsrail ordusu Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 4 askerinin daha öldüğünü açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Paraşütçü Tugayı'nın Dekel Taburundan bölük komutanı Binbaşı Omri Chai Ben Moshe'nin (26) Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda Dekel Taburundan Teğmen Ron Arieli (20), Teğmen Eitan Avner Ben Itzhak (22) ve Teğmen Eran Shelem'in (23) Gazze'nin güneyindeki saldırılarda öldüğü kaydedildi.

Böylece 7 Ekim 2023'ten beri ölen ve "isminin yayınlanmasına izin verilen" İsrail askeri sayısı 908'e çıkarken İsrail'in kara saldırılarına başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'de öldüğü açıklanan asker sayısı ise 464 oldu.

Kaynak: AA / Muhammed Emin Canik - Güncel
